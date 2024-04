Alcaraz-Auger Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Felix Auger Aliassime nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Tutti speravamo di poter assistere a un intrigante sfida tra l’attuale numero tre del mondo e il suo coetaneo e nostro connazionale Luca Nardi. Invece il debutto di Carlos Alcaraz avverrà contro il canadese, che ha impressionato in un match di primo round vinto facilmente sul giovane pesarese. Una delle migliori prestazioni recenti da parte dell’ex top-10, al quale però servirà ovviamente ben di più per impensierire lo spagnolo.

Alcaraz e Auger Aliassime scenderanno in campo martedì 9 oppure mercoledì 10 aprile ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.