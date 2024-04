Marcia: Stano, Palmisano e Giorgi si qualificano per le Olimpiadi di Parigi 2024

Massimo Stano, Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi sono i primi tre azzurri della marcia a staccare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. I due campioni olimpici della 20 km maschile e femminile e l’altra forte azzurra gareggeranno dunque alle Olimpiadi in estate e adesso è ufficiale. In particolare, Stano vola a Parigi in virtù della splendida prestazione fatta registrare a Taicang, in Cina, il mese scorso, performance che gli ha permesso anche di ritoccare il record italiano. Palmisano, invece, ha ottenuto il tempo qualificante nella gara in cui ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest nel 2023. Giorgi, infine, ha centrato il minimo olimpico appena pochi giorni fa nell’appuntamento di Podebrady, in Repubblica Ceca.

I due campioni olimpici di Tokyo 2020 non si fermano però qui: ad Antalya, domenica 21 aprile, cercheranno di conquistare il pass a cinque cerchi nella staffetta mista, specialità che debutterà proprio in Francia, in modo tale da garantire alla marcia del Bel Paese ulteriori chance di medaglia a Parigi. Gli azzurri qualificati per le Olimpiadi parigini salgono dunque attualmente a 217 (108 uomini, 109 donne), in 25 discipline diverse.

TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI A PARIGI 2024