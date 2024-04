Masters 1000 Montecarlo: Djokovic va di fretta, Safiullin sconfitto 6-1 6-2

Novak Djokovic avanza agevolmente al terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il serbo, al suo esordio stagionale sulla terra rossa, ha infatti sconfitto nettamente il russo Roman Safiullin con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e 7 minuti di gioco. Il numero 1 al mondo affronterà ora agli ottavi di finale il vincente del match tra Lorenzo Musetti, che lo ha sconfitto proprio nel Principato l’anno scorso, e Arthur Fils. Nel primo set parte fortissimo Nole, che toglie per due volte il servizio al suo avversario e in men che non si dica sale sul 4-0. Safiullin riesce a fatica a vincere il primo game in battuta, ma ancora Djokovic è cinico e con il terzo break chiude 6-1 il primo set. Nel secondo set il copione non cambia: il serbo inanella 13 punti consecutivi a cavallo dei due set ed è già avanti. Safiullin salva due palle break alla prima occasione, ma poi capitola nel game successivo al servizio. Nole ringrazia e chiude ancora una volta strappando la battuta al suo avversario per il 6-2 finale.