Novara-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Legnago, match dello stadio Silvio Piola valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo un avvio di stagione da incubo, i piemontesi sono stati in grado di reagire e ora vogliono provare ad uscire dalla zona playout per centrare la salvezza diretta. La compagine ospite, dal suo canto, è reduce da un campionato eccezionale e in vista dei playoff non vuole assolutamente smettere di sognare. I padroni di casa sono reduci da una sconfitta e quattro pareggi e sperano di tornare alla vittoria in modo tale da uscire dalla zona playout. I biancocelesti, dal loro canto, arrivano da tre pareggi e due vittorie e vogliono chiudere la regular season nel miglior modo possibile. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

