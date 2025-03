Federico Cinà sfiderà Francisco Comesana nel primo turno del Masters 1000 di Miami 2025, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. In Florida, in un torneo di altissimo livello come da tradizione, arriva l’atteso debutto sul circuito maggiore del migliore classe 2007 italiano. Attualmente al best ranking di n°441 della classifica Atp dopo aver vinto nove delle dieci partite giocate in questo 2024 tra l’ITF di Sharm el Sheikh e il Challenger di Hersonissos, il 17enne palermitano ha ricevuto una wild card per il prestigioso torneo nordamericano. Una bella occasione, la prima, di testarsi a livelli a cui senza dubbio non è ancora abituato, e vedere a che punto è del suo percorso di crescita fisica, tecnica e mentale. Dall’altro lato della rete un tennista che sta vivendo un ottimo periodo, con la semifinale conquistata nell’ATP 500 di Rio de Janeiro e un best ranking nei primi 70. A Miami l’argentino ha superato Mmoh e Mochizuki nelle qualificazioni.

Cinà e Comesana scenderanno in campo mercoledì 19 marzo. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 16:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 5. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento attraverso i canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Max (canale 205), oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività e la diretta streaming su NOW (previo abbonamento) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà l’esordio nel circuito maggiore del giovane talento azzurro, con la cronaca al termine dell’incontro.

Parlando di numeri, la crescita del giovane italiano continua a essere graduale, ma continua. Cinà aveva chiuso il 2024 al numero 522 e con solamente due tornei giocati in questo inizio di 2025 ha già compiuto un balzo di circa ottanta posizioni. Un anno fa, in questo periodo, era fuori dai primi 1000 della classifica prima di iniziare la sua scalata nei mesi successivi a suon di bei risultati a livello ITF e con qualche sporadica apparizione nei challenger. La continuità raggiunta nei tornei Futures negli ultimi mesi fa pensare che ormai tornei di quel rango siano già nel passato, con l’obiettivo da qui a fine 2025 di trovare una certa costanza di risultati anche al piano superiore, ovvero quello dei challenger che finora ha conosciuto solo sporadicamente. Poi ci sarà sicuramente qualche opportunità ai piani alti come in questo a Miami.

