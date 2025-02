A un giro dalla fine dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am, appuntamento valido per il PGA Tour, Sepp Straka è ancora in testa con un punteggio di -16. L’austriaco ha l’occasione di conquistare la sua quarta vittoria in carriera, che sarebbe la seconda del 2025, dopo il successo all’American Express poche settimane fa. Tuttavia, il suo vantaggio si è ridotto dopo un +2 nel moving day, e ora deve guardarsi dalla forte concorrenza.

Inseguitori diretti sono Rory McIlroy e Shane Lowry, entrambi a -7 e e con ottime possibilità di giocarsi la vittoria nell’ultima giornata. I due hanno avuto performance simili con punteggi identici (66-70-65), e sono pronti a dare battaglia. Alle spalle del suo si piazza troviamo Justin Rose con -14, frutto di una delle sue migliori prestazioni recenti, seguito da Tom Kim e Cam Davis.

Tra gli americani, alcuni stanno cercando di farsi strada, seppur con qualche difficoltà. Lucas Glover, settimo a -13, è ancora in corsa, mentre Russell Henley (ottavo a -12) e Austin Eckroat (nono a -11) sono pronti a sfruttare ogni minimo errore degli altri per avvicinarsi alla vetta. Più indietro, ma sempre con qualche speranza di rimonta, ci sono il danese Rasmus Hojgaard, il canadese Taylor Pendrith, e gli statunitensi Lee Hodges, Sam Stevens e soprattutto Scottie Scheffler. Il numero 1 del mondo è campione in carica, ma attualmente è staccato con il punteggio di -10 e sei colpi di distanza dal primo posto di Straka, e gli servirà un miracolo per risalire. Non sono presenti in gara nel torneo statunitense golfisti italiani. Oggi è in programma il round finale che assegnerà la vittoria.