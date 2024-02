Slittino, Nations Cup: terzo tempo per Gufler e Zoeggeler ad Altenberg

Terzo tempo per Alex Gufler nel singolo maschile della Nations Cup, che come di consueto fa da apripista alla tappa di Coppa del Mondo di Altenberg, in Germania. Il miglior crono lo ha fissato il tedesco Timon Grancagnolo con 54″327, davanti al connazionale David Nossler, staccato di 0″037. Alle loro spalle, terzo posto per Gufler che ha pagato solo 0″074 di ritardo dal leader di giornata. Nella prova femminile Nina Zoeggeler ha firmato a propria volta il terzo tempo con un 53’116, che l’ha piazzata a 0″152 dalla lettone Sigita Berzina (52″964), leader della classifica davanti alla tedesca Melina Fabienne Fischer (+0″059). Quarto tempo per l’altra altoatesina Verona Hofer, staccata di 0″234.