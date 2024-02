Superlega, Laporta: “E’ il momento di agire, anche quattro italiane interessate: Inter, Milan, Napoli e Roma”

Intervenuto a RAC1, il presidente del Barcellona Joan Laporta è convinto che il progetto Superlega non sia morto. Nonostante molti club abbiano detto no, Laporta ha assicurato: “Nella prossima stagione o in quella dopo la Superlega si farà. E’ il momento di agire vista l’onda favorevole e, francamente, non m’interessa che gli inglesi ci siano o no. Nel calcio di oggi si arricchiscono tutti, dall’Uefa ai giocatori agli agenti, ma i club no. Le squadre partecipanti alla Superlega riceverebbero invece 100 milioni di euro, una cifra superiore addirittura a quella che spetta a chi vince la Champions League“.

Laporta ha poi fatto i nomi delle squadre interessate: “Delle italiane ci sarebbero Inter, Milan, Napoli e Roma, i club di Liga potrebbero entrare tutti tranne l’Atletico Madrid. Poi ci sono interessate il Marsiglia, l’Ajax, le tre portoghesi – Sporting, Porto e Benfica – e le belghe Bruges e Anderlecht“. “Dobbiamo iniziare entro un paio di stagioni – ha concluso il presidente dei catalani – Il calcio farebbe un salto di qualità in termini di sostenibilità tanto che anche i club inglesi, nonostante abbiano già una loro Superlega, stanno lavorando per entrarvi“.