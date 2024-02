Infortunio al collo per Pegula: rientrerà a marzo a Indian Wells

Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per Jessica Pegula. La statunitense, attuale numero 4 del ranking mondiale, ha prima dovuto dare forfait in semifinale ad Adelaide contro Kasatkina per un’influenza, poi ha perso nettamente contro la francese Clara Burel al secondo turno degli Australian Open, dove aveva raggiunto i quarti nelle tre edizioni precedenti. L’ultima tegola che ha colpito la 29enne di Buffalo è un infortunio al collo, che la terrà fuori dai campi per tutto il mese di febbraio. La tennista a stelle e strisce non potrà quindi difendere i punti dei due Wta 1000 di Doha e Dubai dello scorso anno, dove fece rispettivamente finale e semifinale. Il rientro è previsto per marzo, quando sul cemento di casa ci saranno i due Wta 1000 di Indian Wells e Miami, anche se il nome di Pegula figura ancora nella entry-list del WTA 500 di San Diego che scatta il 26 febbraio.