Prima giornata di finali ai Mondiali di short track 2025, di scena a Pechino, che non sorride ai colori azzurri. Nella capitale cinese il miglior risultato per l’Italia lo centra Arianna Fontana, che chiude però quarta ai piedi del podio nei 1000 metri femminili. La fuoriclasse valtellinese non è riuscita a trovare lo spunto nel finale, subendo la rimonta delle avversarie. Il successo è andato alla belga Hanne Desmet, mentre alle sue spalle la canadese Courtney Sarault ha ottenuto l’argento bruciando al fotofinish l’olandese Xandra Velzeboer. Nella finale B della stessa gara, Elisa Confortola si è imposta davanti alla sudcoreana Gilli Kim e all’altra azzurra Gloria Ioriatti.

Nei 500 metri maschili invece Pietro Sighel non è riuscito a strappare il pass per la finale A, e con il quarto posto nella sua semifinale si è dovuto accontentare di disputare la finale B. Il trentino classe ’99 ha poi chiuso al secondo posto alle spalle del polacco Diane Sellier. La medaglia d’oro è andata al canadese Steven Dubois, che ha trionfato davanti al kazako Denis Nikisha e all’olandese Jens van ‘T Wout.

Le altre gare

Ad aprire la giornata di finali sono i 1500 metri maschili, che in campo azzurro vedevano la presenza di Luca Spechenhauser nell’atto conclusivo. Il 24enne di Bormio però non ha concluso la sua gara in seguito ad una caduta nelle fasi iniziali in cui è coinvolto anche van ‘T Wout, poi squalificato. Il successo è andato nuovamente al Canada con William Dandjinou; alle sue spalle argento e bronzo rispettivamente per il belga Stijn Desmet e per il cinese Shaoang Liu.

In chiusura si è svolta l’unica gara a squadre del giorno, ovvero la staffetta 3000 metri femminili. Anche qui è il Canada a festeggiare la medaglia d’oro, con il quartetto formato da Kim Boutin, Florence Brunelle, Rikki Doak e Courtney Sarault che ha vinto l’oro davanti a Polonia e Paesi Bassi. Nota positiva infine la staffetta mista: il quartetto composto da Chiara Betti, Gloria Ioriatti, Thomas Nadalini e Pietro Sighel ha agguantato l’accesso alla finale A, e domani se la vedrà con Paesi Bassi, Canada e Polonia.

I risultati odierni ai Mondiali di short track

1000 metri femminili, finale A

DESMET Hanne BEL 1:28.641 SARAULT Courtney CAN 1:28.929 VELZEBOER Xandra NED 1:28.991 FONTANA Arianna ITA 1:29.107 CHOI Minjeong KOR 1:29.165

1000 metri femminili, finale B

CONFORTOLA Elisa ITA 1:31.000 KIM Gilli KOR 1:31.434 IORIATTI Gloria ITA 1:31.469 STORMOWSKA Kamila POL 1:32.027 YANG Jingru CHN 1:32.049

1500 metri maschili, finale A

DANDJINOU William CAN 2:15.064 DESMET Stijn BEL 2:15.176 LIU Shaoang CHN 2:15.871 PARK Jiwon KOR 2:15.922 COREY Brendan AUS 2:16.368 SPECHENHAUSER Luca ITA no time van ‘T WOUT Jens NED PEN

1500 metri maschili, finale B

ROUSSEL Felix CAN 2:24.313 KOS Daan NED 2:24.380 JANG Sungwoo KOR 2:24.445 KRUZBERGS Roberts LAT 2:24.542 HAYASHI Kosei JPN 2:24.548 LI Wenlong CHN 2:24.704 BASTIER Etienne FRA 2:24.949

500 metri maschili, finale A

DUBOIS Steven CAN 40.008 NIKISHA Denis KAZ 40.096 van ‘T WOUT Jens NED 40.163 DESMET Stijn BEL 40.279 SUN Long CHN 40.404

500 metri maschili, finale B

SELLIER Diane POL 40.618 SIGHEL Pietro ITA 40.701 EIBOG Daniil UZB 40.715 MIYATA Shogo JPN 41.092 DANDJINOU William CAN DNF

Staffetta 3000 metri femminili, finale A

Canada 4:09.254 Polonia 4:09.321 Paesi Bassi 4:09.392 Kazakhistan 4:15.027

Staffetta 3000 metri femminili, finale B