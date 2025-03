Non si ferma Federico Cinà, che in Grecia ottiene la nona vittoria consecutiva in questo 2025 e approda alla sua prima finale di un torneo Challenger. Uno scalpo importante, quello messo a segno quest’oggi dal giovane talento azzurro, che si è concesso il lusso di sconfiggere ad Hersonissos un ex top-20 del circuito mondiale quale Aslan Karatsev. Una vittoria schiacciante, in due set, mediante lo score di 6-4 6-2 per il classe ’07 palermitano, bravo nel secondo parziale a recuperare un break di svantaggio, prima di ricucire lo strappo per poi scappare definitivamente via al suo avversario vincendo gli ultimi sei game del match. Il nostro portacolori diventa così anche il primo tennista nato nel 2007 a raggiungere una finale challenger.

ANCORA IMBATTUTO NEL 2025

Cinà resta quindi imbattuto in questa nuova annata tennistica che per lui ha preso il via solamente poche settimane fa a Sharm El Sheikh, dove al primo colpo si era aggiudicato l’ITF da 15.000$ perdendo un solo set nel corso della settimana. Da allora il livello è salito, passando a quello challenger, ma non sono cambiati i risultati: l’azzurro continua a vincere e allunga la sua striscia a nove in attesa della finale di domani contro il vincente del match tra Dimitar Kuzmanov (bulgaro n°376 ATP) e Christoph Negritu (tedesco n°320).

IL NUOVO RANKING

Il 17enne italiano, che ha iniziato la sua settimana da numero 515 del ranking mondiale, è già certo di mettere a segno un balzo notevole a partire da lunedì: virtualmente sale infatti a 105 punti, alla posizione n°441. 4.420€ è invece il montepremi per il finalista. Enorme, sarebbe invece la crescita in caso di trionfo domani, dato che con i 50 punti assegnati al vincitore si ritroverebbe ben dentro i pimi 400, attorno alla 380esima piazza. E il bello deve ancora venire, perché la settimana prossima lo potremo ammirare su palcoscenici ancora più importanti, avendo ricevuto una wild card per il Masters 1000 di Miami. Sarà il suo debutto nel circuito maggiore, ma intanto c’è un primo trofeo challenger da alzare al cielo domani mattina.