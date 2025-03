Lando Norris ha centrato la prima pole position dell’anno in F1 nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia. Sul circuito Albert Park di Melbourne, l’inglese ha fatto segnare il miglior crono nel Q1, Q2 e Q3, prendendosi una pole meritata con il tempo di 1:15.096, e per la decima volta in carriera partirà davanti a tutti. È doppietta Mercedes in prima fila, perché in seconda posizione dietro al britannico c’è il suo compagno di scuderia Oscar Piastri, che a Melbourne corre in casa. Partirà in seconda fila il campione del mondo in carica Max Verstappen, che deve accontentarsi del terzo crono. Ferrari sotto tono, scavalcate anche dalla Mercedes di George Russell, dalla Racing Bulls di Yuki Tsunoda e dalla Williams di Alexander Albon: Charles Leclerc scatterà dalla settima piazza, e gli fa compagnia in quarta fila Lewis Hamilton.

La griglia di partenza in Australia

Lando Norris (McLaren) 1:15.096 Oscar Piastri (McLaren) 1:15.180 Max Verstappen (Red Bull) 1:15.481 George Russell (Mercedes) 1:15.546 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1:15.670 Alexander Albon (Williams) 1:15.737 Charles Leclerc (Ferrari) 1:15.755 Lewis Hamilton (Ferrari) 1:15.973 Pierre Gasly (Alpine) 1:15.980 Carlos Sainz (Williams) 1:16.062 Isack Hadjar (Racing Bulls) 1:16.175 Fernando Alonso (Aston Martin) 1:16.453 Lance Stroll (Aston Martin) 1:16.483 Jack Doohan (Alpine) 1:16.863 Gabriel Bortoleto (Sauber) 1:17.520 Kimi Antonelli (Mercedes) 1:16.525 Nico Hulkenberg (Sauber) 1:16.579 Liam Lawson (Red Bull) 1:17.094 Esteban Ocon (Haas) 1:17.147 Oliver Bearman (Haas) –

F1: le pagelle delle qualifiche

McLaren, voto 10: il team di Woking, campione in carica dei costruttori, riparte da dove aveva lasciato ad Abu Dhabi, cioè dominando le qualifiche anche in Australia. Nei test pre-stagionali e nelle prove libere avevano già fatto vedere di essere in palla, e domani entrambi i piloti partiranno dalla prima fila.

Lando Norris, voto 9: l’inglese è riuscito a mettere in pista un giro ai limiti della perfezione, prendendosi la pole position per meno di un decimo davanti al suo compagno di squadra. Decima pole della carriera meritata per il classe ’99.

Oscar Piastri, voto 8: il beniamino di casa si è fatto trovare pronto davanti ai suoi tifosi, arrendendosi solo al suo compagno di squadra.

Max Verstappen, voto 7: dopo una giornata difficoltosa ieri nelle prove libere, la Red Bull ha lavorato molto sul setup e il campione del mondo in carica ha risposto presente. Continua a mancare la pole per il 14esimo GP di fila, ma dalla seconda fila l’olandese potrà subito partire aggressivo.

Yuki Tsunoda, voto 7: grande prestazione per il giapponese, che sorprende tutti nelle fasi finali del Q3 e si prende la quinta posizione di partenza con un super giro.

Charles Leclerc, voto 5: non comincia nel migliore dei modi la stagione del monegasco, che deve accontentarsi della settima posizione e non può essere soddisfatto.

Lewis Hamilton, voto 5: non parte benissimo l’avventura in Ferrari del sette volte campione del mondo. Domani in gara ci sarà il tempo per recuperare, perché dalla quarta fila nulla è compromesso, ma era lecito aspettarsi qualcosa in più.

Kimi Antonelli, voto 5: esordio amaro in F1 per il 18enne bolognese, eliminato già nel Q1. Nel post qualifiche ha dichiarato di aver rotto il fondo, domani partirà dalla 16esima posizione.