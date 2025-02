Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. I giochi per portare Donnarumma ad Appiano si riaprono incredibilmente e Marotta può cogliere un’occasione ghiotta, sfruttando le strategie del PSG.

Su Gigio Donnarumma ha fatto sondaggi praticamente mezza Europa. Nonostante il portierone abbia dichiarato apertamente di voler rimanere al PSG, le trattative per il rinnovo del suo contratto non sono ancora entrate nel vivo e poi c’è il calciomercato 2026 di mezzo. Si sa che Marotta ha tutta l’intenzione di evitare esborsi economici in favore dei francesi, attendendo quindi la scadenza del contratto dell’ex Milan: qualcosa però potrebbe cambiare nei prossimi mesi.

L’Inter è una delle pochissime squadre a non essersi mossa sul mercato in entrata durante questa finestra invernale, col chiaro intento di sfruttare occasioni importanti, se necessario. Marotta però è chiamato a pianificare le stagioni future per tenere alte le ambizioni nerazzurre, sopratutto per quanto riguarda la porta. Sommer è ormai un “vecchietto” e le alternative Martinez e Di Gennaro al momento non sono in grado di ricoprire un ruolo da titolari. Che Inzaghi voglia Donnarumma all’Inter non è certo un segreto, così il destino ha messo la dirigenza di fronte a un’occasione da sfruttare il prima possibile.

Il PSG su Chevalier, Donnarumma scartato

A soli 23 anni il portiere del Lille, Lucas Chevalier, ha visto aumentare la sua valutazione di mercato con estrema costanza negli ultimi anni. Ecco che il radar del PSG ha intercettato immediatamente la possibilità di fare un colpaccio per il mercato di giugno, tentando il Lille con un’offerta che potrebbe andare oltre i 40 milioni. E’ proprio qui che si può inserire l’Inter, perché sia Donnarumma, sia il portiere della nazionale francese non hanno alcuna intenzione di svolgere ruoli di secondo piano.

In vista dei Mondiali, Chevalier non accetterebbe il PSG per fare il secondo di Donnarumma e per questo la dirigenza francese sarà costretta a cambiare le proprie strategie di mercato. Nel caso in cui il portiere del Lille dovesse approdare a Parigi, i capitolini potrebbero aprire a una trattativa con l’Inter senza pretendere cifre clamorose. Oltre all’Inter però c’è una concorrenza agguerrita per l’ex Milan, con Juventus e Manchester United pronte a sferrare il colpo decisivo. Il destino di Donnarumma è cambiato improvvisamente dopo che si era parlato di un suo possibile rinnovo con il PSG, per ora però è tutto fermo: si attenderà la finestra estiva di calciomercato per tiare delle somme più chiare.