La Coppa del Mondo di sci freestyle si sposta in Cina, dove a Beidahu è in programma una quattro giorni di gare tra Moguls, Dual Moguls e Aerials. Ad inaugurare la tappa cinese, la settima di questa stagione, è proprio la prova di Moguls, che ha visto il trionfo al maschile di Ikuma Horishima, capace di mettere in pista una performance che rasenta la perfezione. Il giapponese ha chiuso con il punteggio di 86.57, superando in un emozionante testa a testa il leader della classifica generale, l’icona canadese Mikael Kingsbury, il quale si è fermato a 85.91 punti. Per il nipponico è la 21esima vittoria in carriera, e la seconda consecutiva nella specialità dopo quella di inizio febbraio a Deer Valley (dove si era imposto anche due volte nei Dual Moguls, le gobbe in parallelo).

Sul terzo gradino del podio si è piazzato lo svedese Filip Gravenfors, che ha conquistato la piazza d’onore dietro ai due fuoriclasse con un punteggio di 83.79. Rimangono ai piedi del podio per pochi decimi invece l’australiano Matt Graham (quarto con 83.65) e il canadese Julien Viel (quinto con 83.40). Nella classifica di Moguls rimane saldamente al comando Kingsbury, che con 575 punti guida con un vantaggio di 137 lunghezze su Horishima a quattro gare dalla conclusione. Nella classifica generale invece, che include anche i risultati nelle gare di Dual Moguls, il vantaggio del canadese su Horishima è di 249 punti.

I risultati

HORISHIMA Ikuma JPN 86.57 KINGSBURY Mikael CAN 85.91 GRAVENFORS Filip SWE 83.79 GRAHAM Matt AUS 83.65 VIEL Julien CAN 83.40

La gara femminile di Moguls a Beidahu: domina ancora Kauf

Nella gara femminile la statunitense Jaelin Kauf ha lasciato ancora una volta il segno, dominando con il punteggio finale di 82.19. Distanti tutte le altre, con la francese Perrine Laffont che ha concluso al secondo posto con 79.23, mentre sul terzo gradino del podio ci sono ancora gli Stati Uniti con Olivia Giaccio (78.43). Per la classe ’94 del Wyoming è la quinta vittoria in stagione, dopo le tre ottenute nel Dual Moguls a Bakuriani, Val Saint-Come e Deer Valley, dove ha trionfato anche nel Moguls. Laffont mantiene il comando della classifica di Moguls, con 74 punti di vantaggio su Kauf. Tuttavia, l’americana ora è in testa alla generale, con un margine di soli sei punti sulla rivale transalpina.

In questa gara non erano in pista atleti italiani, né al maschile né al femminile. La Coppa del Mondo di Moguls si avvia verso le battute decisive, e nella notte tra venerdì e sabato sempre a Beidahu è in programma la gara di dual moguls. Il calendario prevede anche i prossimi fine settimana di gare ad Almaty, in Kazakhstan (28 febbraio-1° marzo), e a Livigno (11-12 marzo), prima delle tappe finali in Engadina.

I risultati