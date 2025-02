L’Inghilterra sempre al comando, la Spagna scappa via e l’Italia si lecca le ferite. La tre giorni di coppe europee dà un bello scossone in ambito ranking Uefa stagionale, propedeutico ad assegnare i due posti extra alla prossima Champions League, con gli iberici che portano ben sei squadre su sette agli ottavi di finale delle tre competizioni mentre il nostro paese subisce una dolorosissima tripla eliminazione in Champions League con Milan, Atalanta e Juventus che si fanno buttare fuori in malo modo da Feyenoord, Brugge e Psv. In Europa League avanza la Roma, ma la situazione è quasi compromessa.

IL RANKING UEFA AGGIORNATO DOPO I PLAYOFF

INGHILTERRA 20.892 (6/7)

SPAGNA 19.035 (6/7)

ITALIA 18.187 (4/8)

PORTOGALLO 16.050 (2/5)

GERMANIA 16.046 (4/8)

BELGIO 15.250 (2/5)

FRANCIA 14.857 (3/8)

OLANDA 14.750 (4/6)

GRECIA 11.687 (2/4)

REP.CECA 10.350 (1/5)

IL REGOLAMENTO E L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI

Il sistema di punteggio di tutte e tre le competizioni è uguale per le singole partite, ma cambia invece con i bonus dei vari passaggi del turno. Ogni vittoria, in Champions, Europa League e Conference League non fa differenza, vale due punti. Ogni pareggio, invece, vale un punto, e ogni sconfitta vale zero quindi lascia tutto immutato. C’è differenza, invece, per le squadre che passano i turni: in Champions League il bonus è di 1,5 a squadra, in Europa League è di 1,0 e in Conference League è di 0,5. Tutti i punti conquistati poi andranno divisi per il numero iniziale di squadre di ogni Nazione: ad esempio la vittoria della Roma con il Porto ha fruttato 3 punti (2 vittoria e 1 bonus passaggio del turno Europa League) che deve essere diviso per 8 (il numero di squadre italiane che ad inizio stagione hanno giocato in Europa) per un totale quindi di 0,375 punti.

GLI SCENARI IN VISTA DEGLI OTTAVI DI FINALE

L’Inghilterra ormai ‘vede’ il traguardo anche a livello aritmetico. Sei squadre su sette agli ottavi di finale (l’unica eliminazione è stata quella del Manchester City in Champions League) e il vantaggio sull’Italia terza è quasi di tre punti. Insomma, è solo questione di tempo, ma ormai la Premier League porterà cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Per il resto il duello è tra Spagna e Italia con i primi che hanno circa l’85% di possibilità di prendere il post extra con l’Italia relegata ad un misero 15%. Non c’è speranza per le altre Nazioni che inseguono: dal Portogallo alla Germania, sono troppo poche le squadre in corsa e recuperare questi punti non è possibile.

L’unica speranza italiana è che l’Inter vada più avanti possibile in Champions e che, contemporaneamente, cadano come le mosche Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Non proprio le ultime arrivate. Mentre Lazio, Roma e Fiorentina devono continuare a fare il loro rispettivamente in Europa League e Conference League. Dove comunque la Spagna è ben rappresentata con Real Sociedad, Athletic Bilbao e Betis. Insomma, ci vuole una vera e propria impresa. Meglio abituarsi al fatto che il prossimo anno ci siano solo quattro squadre in Champions League. A meno che…

UN ALTRO SCENARIO PER AVERE CINQUE SQUADRE IN CHAMPIONS

C’è un’altra possibilità di avere cinque squadre alla prossima Champions League. Ed è la seguente: se una tra Lazio e Roma dovesse vincere l’Europa League e chiudere contemporaneamente fuori dalle prime quattro in campionato, allora la Serie A porterebbe nuovamente le cinque squadre: le quattro del campionato più, appunto, la vincente dell’Europa League. Questo però vale solamente se chi vince l’Europa League chiude fuori dalle prime quattro: nel caso in cui Lazio o Roma dovessero vincere il trofeo e chiudessero dal quarto posto in su in Serie A, allora tutto ciò sarebbe vano. L’Italia porterebbe quattro squadre e non cinque. Un ‘problema’ che le squadre romane vorrebbero avere.