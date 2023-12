Formazioni ufficiali Cagliari-Empoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Empoli, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. In Sardegna va in scena un delicatissimo scontro salvezza che mette in palio punti molto pesanti. Entrambe le squadre, separate da un solo punto, sono reduci da due ko di fila e vanno a caccia di una vittoria che permetterebbe loro di allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Di seguito le scelte dei due tecnici, Claudio Ranieri e Aurelio Andreazzoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari: Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Deiola, Prati, Sulemana; Viola; Pavoletti, Lapadula.

Empoli: Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini, Cambiaghi; Caputo.