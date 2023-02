Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: oro Andersson nello skiathlon femminile, Franchi ottima nona

I risultati e la classifica dello skiathlon femminile dei Mondiali 2023 di sci nordico a Planica. Sulle nevi slovene, rese ancora più difficili dalle alte temperature, la vittoria è andata alla svedese Ebba Andersson che ha preceduto la connazionale Frida Karlsson e la norvegese Astrid Oeyre Slind. In casa Italia grande prova di Francesca Franchi, autrice di una rimonta super fino al nono posto dopo aver assaporato anche un piazzamento migliore nell’ultimo giro. Diciottesima posizione per Cristina Pittin, mentre Anna Comarella ha chiuso al 24° posto pagando dazio nella parte in tecnica libera. Trentesimo posto per Caterina Ganz, apparsa in difficoltà sin dai primi metri.

La cronaca – Dopo la partenza su ritmi piuttosto blandi e qualche caduta a frazionare il gruppo, la prima selezione arriva nel secondo giro in tecnica classica. Andersson e Karlsson aumentano il ritmo, con il drappello di testa che si assottiglia sempre più. Tra le big cade la statunitense Brennan, che vede finire praticamente la sua gara per le prime posizioni. Al cambio sci Andersson e Karlsson si portano dietro Slind, Kalvaa, Oestberg, Hennig e Niskanen. In casa Italia Anna Comarella risulta decima a metà gara. Nella frazione in tecnica libera però c’è la grandissima rimonta di Francesca Franchi, tra le migliori in assoluto a skating: l’azzurra risale fino a un clamoroso sesto posto, salvo poi perdere qualcosa in volata e chiudere in nona posizione. Davanti soffre Oestberg che crolla negli ultimi chilometri, Andersson fa la differenza e vince in solitaria nonostante una caduta. Sul podio anche Karlsson e Slind, che resiste alla rimonta prepotente di Hennig nelle ultime centinaia di metri.