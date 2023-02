Verona-Fiorentina, Zaffaroni: “Nessuno avrebbe scommesso su di noi”

“Quando abbiamo iniziato questo percorso, c’era una situazione molto complicata, quasi compromessa. E nessuno allora avrebbe scommesso un euro sul Verona. Abbiamo fatto una rincorsa importante, ma bisogna aumentare l’intensità e la qualità del nostro gioco, evitando rilassamenti. La situazione infortunati è la stessa della scorsa settimana”. Lo ha detto il tecnico del Verona Marco Zaffaroni alla vigilia del match del Bentegodi contro la Fiorentina. Sulla squadra di Italiano: “Rimane una formazione che ha qualità, organizzata, con un allenatore che è al secondo anno. Ha molti giocatori di qualità, in tutti i reparti: per noi sarà una gara difficile, non dovremo pensare alle nostre avversarie per la salvezza, ma dovremo concentrarci solo su questa partita. Serviranno intensità e attenzione, come sempre”. Pronto al rientro dal 1′ Faraoni: “Sta bene, si sta allenando con continuità. Era stato fuori a lungo, ma ora è da considerare recuperato al cento percento, sicuramente è pronto anche per giocare dall’inizio”. Sull’altro lato è promosso Doig: “Sta bene e sta crescendo molto, anche dal punto di vista difensivo, nel quale inizialmente era un po’ carente. È un ragazzo del 2002 e ha grandi margini di miglioramento, ma lavora bene e sono convinto che lavorerà ancora”.