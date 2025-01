Prosegue la Coppa del Mondo 2024/25 di sci di fondo, con le due Team Sprint di Cogne che hanno inaugurato il fine settimana sulle nevi valdostane. A trionfare sono ancora una volta le nazionali scandinave, con la Norvegia di Erik Valnes e Even Northug che si aggiudica la prova maschile, mentre in campo femminile il successo va alla Finlandia di Kerttu Niskanen e Jasmi Joensuu. Coppie azzurre lontane dal podio in entrambe le gare, staccate di diversi secondi e mai in lotta per le prime posizioni.

Nella gara maschile la Norvegia ha messo in fila la Francia grazie allo sprint vincente di Valnes, che ha bruciato sulla linea del traguardo il transalpino Richard Jouve, mentre la Svezia ha completato il podio nettamente davanti alla seconda coppia norvegese. Per quanto riguarda le due coppie azzurre, quella formata da Elia Barp e Federico Pellegrino ha perso terreno a inizio penultimo giro, concludendo all’ottavo posto a otto secondi dalla vetta. Più indietro invece il secondo tandem, quello composto da Michael Hellweger e Simone Mocellini, 13esimo all’arrivo.

Le parole degli azzurri

Elia Barp ha parlato così a fine gara: “Ho ho azzardato con il materiale e ho sbagliato perché rimanevo indietro sui ponti, è un errore mio. Se domani la qualificazione sarà come quella di oggi si potrà fare qualcosa di buono, ma lo vedremo“. Così invece Chicco Pellegrino: “Per come è stata pensata, la pista non si addiceva proprio alle mie caratteristiche. Ho comunque fatto il massimo, e nelle fasi finali ho preso degli spunti interessanti per la sprint di domani“. Infine un plauso al suo pubblico di casa: “Vedo tanta gente anche di venerdì pomeriggio qui a Cogne, e questa è una bella lezione che parte dalla Valle d’Aosta, dove sportività e passione per lo sport vanno al di là del semplice tifo“.

Risultati team sprint maschile Cogne

NORVEGIA (Even Northug e Erik Valnes) 16:51.15 FRANCIA (Jules Chappaz e Richard Jouve) +0.45 SVEZIA (Calle Halfvarsson e Oskar Svensson) +0.95 NORVEGIA II (Haavard Solaas Taugboel e Ansgar Evensen) +2.42 FINLANDIA II (Ristomatti Hakola e Joni Maki) +2.72

8. ITALIA (Elia Barp e Federico Pellegrino) +8.10

13. ITALIA II (Michael Hellweger e Simone Mocellini) +28.42

La gara femminile a Cogne

Nella prove femminile arriva il sigillo della Finlandia, che sfrutta lo spunto finale di Joensuu per battere nel rettilineo d’arrivo la Svezia di Maja Dahlqvist. Chiude al terzo posto la Germania davanti alle due coppie norvegesi, con il duo teutonico che era davanti a inizio ultimo giro grazie al forcing di Laura Gimmler, ma Rydzek è stata raggiunta dalle tre nazionali scandinave. La coppia azzurra, formata da Caterina Ganz e Federica Cassol, ha chiuso 11esima a 23 secondi dalla vetta, mentre erano rimaste fuori dalla qualificazione Maria Eugenia Boccardi e Lucia Isonni.

Le parole delle azzurre

Delusa al traguardo Ganz: “Mi dispiace un po’ per la mia gara, ho faticato e perso un po’ di posizioni. Peccato perché avevo dei buoni tempi nelle qualificazioni“. Le fa eco anche Cassol: “La pista da fuori sembra banale, invece è da gestire. Ho fatto un bel tempo di qualifica, la gara si fa in due ed è bello così perché si condividono le esperienze e si impara insieme“.

Risultati team sprint femminile Cogne

FINLANDIA (Kerttu Niskanen e Jasmi Joensuu) 19:04.50 SVEZIA (Johanna Hagstroem e Maja Dahlqvist) +0.90 GERMANIA (Laura Gimmler e Coletta Rydzek) +1.20 NORVEGIA II (Elena Rise Johnsen e Hedda Bakkemo) +1.70 NORVEGIA (Hedda Oestberg Amundsen e Lotta Udnes Weng) +1.70

11. ITALIA (Caterina Ganz e Federica Cassol) +23.20