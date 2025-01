Dopo una stagione storica per la ginnastica azzurra, il binomio tra Sportface TV e la Federazione Ginnastica d’Italia torna più forte che mai. Nel 2025, il numero di eventi trasmessi cresce: più gare, più spettacolo, tra competizioni nazionali e internazionali di ginnastica artistica, maschile e femminile, ritmica, aerobica e trampolino elastico: tutte disponibili in diretta e/o on demand sulla piattaforma OTT.

I campionati di Serie A1 di artistica e ritmica saranno il fiore all’occhiello della prima parte di stagione. I grandi attrezzi apriranno le danze l’8 febbraio al Pala George di Montichiari (live dalle 14.30 con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro), seguiti dai piccoli attrezzi della ritmica, il 22 febbraio, al Pala Tricalle di Chieti.

Spazio anche alla Serie A di aerobica e ai Campionati Assoluti: quelli di ritmica andranno in scena il 2 e 3 agosto, poco prima del Mondiale di Rio de Janeiro, gli italiani di artistica a fine settembre, dal 26 al 28, e quelli di aerobica il primo giugno. Occhi puntati anche sugli eventi internazionali, con la Coppa del Mondo di trampolino a Riccione (5-6 aprile) e il prestigioso Trofeo Città di Jesolo di l’artistica femminile (12-13 aprile).

Sportface non solo si impegnerà nella trasmissione televisiva degli eventi ma anche nella produzione di format originali, approfondimenti e interviste esclusive con suoi inviati a bordo pedana; oltre alla tradizionale copertura di informazioni sul sito sportface.it. La fruizione delle gare è completamente gratuita, previa registrazione. L’app di Sportface TV, utilizzabile anche via web (tv.sportface.it), è disponibile sugli store iOS e Android.

Tutta la Serie A1 su Sportface tv – Dalla regular season fino alle finali, Sportface TV trasmetterà tutta la Serie A 2025. Il gran finale sarà spettacolare: il 4 maggio, con la Final Eight di artistica, dove lo scudetto verrà assegnato con il nuovo format che ricalca il programma olimpico a squadre. Pochi giorni dopo, il 18 maggio, toccherà alle Final Six di ritmica decretare la squadra regina 2025. L’attesa è quasi finita: le migliori società italiane sono pronte a scendere in pedana, portando con sé il meglio della ginnastica mondiale. Non solo i grandi nomi di casa nostra – nell’artistica, alcune delle stelle olimpiche di Parigi, nella ritmica, Sofia Raffaeli con la Ginnastica Fabriano e Darja Varfolomeev con la Raffaello Motto. In gara, anche campioni del calibro di Kaylia Nemour, oro olimpico alle parallele asimmetriche, Illja Kovtun, argento maschile sugli staggi pari, e Artur Davtyan, vicecampione olimpico al volteggio, tanto per citarne alcuni.

Non si può chiedere di meglio per quello che sarà un viaggio tutto da vivere con Sportface TV, che in forza dell’accordo con FGI, si conferma il network di riferimento della ginnastica, sotto il marchio storico federale “Volare tv”.