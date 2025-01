Il DP World Tour di golf vede gli italiani tra i protagonisti. In Bahrain, dopo il secondo round del Bahrain Championship, Andrea Pavan ha raggiunto la seconda posizione dalla decima piazza. L’atleta romano ha collezionato uno score di 133 (68 65, -11) ed è a due colpi di distanza dall’inglese Callum Tarren, nuovo leader con 131 (64 67, -13). Buona prestazione anche da parte di Francesco Laporta, in rimonta dalla 35esima alla sesta posizione. Il pugliese risale la classifica grazie a un giro 66 (-6) su un totale di 136 (70 66, -8). Guido Migliozzi non è riuscito a superare il taglio per la seconda settimana consecutiva. Il golfista vicentino ha ottenuto un punteggio di 143 (71 72, -1), fermandosi in 69esima posizione.

BAHRAIN CHAMPIONSHIP – LA SITUAZIONE DELLA CLASSIFICA

Le posizioni più alte della classifica vedono lo spagnolo Pablo Larrazabal in quarta posizione con 134 (-10), mentre è quinto il finlandese Tapio Pulkkanen con 135 (-9). Laporta occupa il sesto posto a pari merito con lo svedese Joakim, Lagergren, lo spagnolo Jorge Campillo, il francese Jeong Weon Ko e l’inglese Brandon Robinson Thompson, che occupava la prima posizione dopo le prime diciotto buche. Delude il sudafricano Dylan Frittelli, vincitore dell’edizione 2024 ed eliminato al taglio con 144 colpi.