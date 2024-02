Sci di fondo: Barp sfiora il podio nella sprint di Canmore, vince Klaebo

La Coppa del Mondo di sci di fondo 2023/24 fa tappa in Canada a Canmore, dove è andata in scena lo sprint a tecnica libera. Ad aggiudicarsi la gara è il norvegese Johannes Klaebo, che ha chiuso davanti al connazionale Erik Valnes e allo svedese Edvin Anger. Buon risultato per l’Italia, che trova il quinto posto di Elia Barp, suo miglior risultato in carriera in CdM finora. Il giovane bellunese è arrivato al turno decisivo grazie a quarti e semifinale affrontati in maniera tatticamente ineccepibile, evitando sprechi di energie per poi attaccare nel rettilineo finale. Fuori nelle batterie invece Federico Pellegrino, vittima di una caduta nel curvone che conduce allo stadio. Out al primo turno anche Michael Hellweger, che dopo il secondo posto in qualifica non riesce a ripetersi e chiude al 21esimo posto, mentre Simone Daprà è stato eliminato nelle qualificazioni.

Anche nella finale femminile fa festa la Norvegia, con Kristine Skistad che si impone precedendo le due svedesi Maja Dahlqvist e Linn Svahn. Nicole Monsorno ha provato a giocare le proprie carte in batteria ma il quarto posto non le ha consentito di trovare spazio tra le migliori dodici: 18esimo posto finale per lei. Si era invece fermata nei turni di qualificazione la gara di Francesca Franchi. Domani il terzo atto della tournée canadese proporrà una mass start in tecnica classica sulla distanza di 20 km: gara femminile alle 18, maschile alle 20:15. Martedì 13 poi sarà ancora tempo di sprint, ma in tecnica classica.