Sassuolo-Torino 1-1, Juric: “Ci manca istinto killer, quello che facciamo non basta all’ambiente”

“Nel primo tempo abbiamo creato tantissime situazioni pericolose, controllando la partita, ci manca la vittoria ma la ritroveremo. Quest’anno abbiamo trovato pochissime sconfitte e anche immeritate, ma quando vinciamo è perché stradominiamo: ci manca il killer instinct per vincere quando siamo leggermente meglio dell’avversaria, creiamo qualcosa di più ma ancora non riusciamo a portarla a casa”. Queste le parole dell’allenatore del Torino, Ivan Juric, dopo il pareggio contro il Sassuolo: “Stiamo cercando di includere i nuovi giocatori che sono arrivati da squadre dove hanno giocato poco come Okereke, Masina e Lovato. Oggi abbiamo preso il palo all’ultimo minuto, la squadra sta dando il massimo ma ci sono partire difficili con squadre che si devono salvare. Il Sassuolo ha una rosa di livello, gli è andato tutto male ma ci sono giocatori interessanti”.

Sulle ambizioni dei granata: “Stiamo facendo un grandissimo lavoro ma si percepisce che non è sufficiente per l’ambiente. I ragazzi devono lavorare forte, avere ambizione e cercare di fare il massimo per accontentare i tifosi che ci credono tanto. In questo momento preferisco che i ragazzi ci provino, che non mollino niente. Abbiamo fatto una lunga striscia di grandi prestazioni, è il mio terzo anno qua e abbiamo fatto un grandissimo lavoro per andare avanti e non rimanere nella stessa posizione, dobbiamo provarci. Se vinci con l’Atalanta e il Napoli 3-0 è chiaro che le qualità che ce le hai, anche se poi trovi difficoltà in altre situazioni. Da 3-4 mesi quello che vedo è molto positivo, magari fosse stato da inizio anno così”.