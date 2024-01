Sci di fondo, 20 km mass start Oberhof 2024: vince ancora Valnes, quinto Pellegrino

Erik Valnes concede il bis nella mass start 20 km di Oberhof. Dopo aver vinto la sprint a tecnica classica di ieri, il norvegese trova il successo anche nella gara odierna valida per la Coppa del Mondo 2023/24 di sci di fondo. Poker per la Norvegia, che piazza sul podio anche Martin Nyenget in seconda posizione e Paal Golberg sul terzo gradino. Quarto posto per Mattis Stenshagen, davanti a Federico Pellegrino, che trova un’ottima quinta posizione, miglior risultato stagionale sulla distanza. Molto buona anche la prova di Elia Barp, che è rimasto con il gruppo dei migliori fino al chilometro finale chiudendo in decima posizione. Il classe 2002 trova così il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. Più indietro gli altri azzurri: Dietmar Nöckler chiude in 28esima piazza, seguito da Simone Daprà 30esimo. Giandomenico Salvadori 42esimo e Davide Graz 48esimo.