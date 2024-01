Arabia Saudita, Laporte già pentito: “Molti giocatori scontenti, poca serietà. Sono deluso”

“Qui non ci hanno dato molte agevolazioni. Molti giocatori sono scontenti, ma siamo qui e ogni giorno lavoriamo, proviamo a scendere a patti con quello che accade e scopriamo se la situazione migliora. Per loro avere giocatori europei con la nostra storia è qualcosa di nuovo, non ci sono abituati e forse devono imparare a metterci un po’ più di serietà”. Parola di Aymeric Laporte, il difensore spagnolo che in estate ha lasciato il Manchester City per giocare in Arabia Saudita, con l’Al-Nassr, e che pare essersi pentito di questa scelta: “Fanno tutto alla leggera. Loro firmano un accordo che hai trattato, poi dal nulla non lo accettano anche se è già tutto firmato. E’ deludente che in Europa non si sapesse nulla di tutto ciò. Si prendono cura di noi, ma non abbastanza per i miei gusti. D’altro canto, certe mancanze sono però compensate sotto altri aspetti…”.

E ancora: “Se voglio già tornare? No, vediamo. Al momento non ci ho pensato, ma se uno rimane deluso in così poco tempo, si chiede poi cosa fare. Quel momento non è ancora arrivato, ma in futuro potrebbe arrivare se questa dinamica continua”.