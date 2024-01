Napoli-Inter, Rapuano arbitro della finale di Supercoppa Italiana

Antonio Rapuano della sezione di Rimini dirigerà Napoli-Inter, la finale di Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita. E’ sull’esperto direttore di gara romagnolo che ricade la scelta di Rocchi, il designatore per una partita così complessa ha deciso di schierare un arbitro di polso e in una buona forma. Da sottolineare la particolarità di questa scelta, forse presa in extremis, visto che Rapuano è reduce proprio dall’Inter arbitrata a Monza nella sua ultima apparizione. Di seguito ecco la designazione completa.

NAPOLI – INTER Lunedì 22/01 h.20.00

RAPUANO Antonio

COLAROSSI Valerio – TOLFO Alessio

IV: DI BELLO Marco

VAR: DI PAOLO Aleandro

AVAR: AURELIANO Gianluca

AA RIS.: ROSSI Luigi