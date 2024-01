Sci di fondo, 20 km mass start femminile Oberhof 2024: successo per Karlsson davanti a Hennig e Niskanen

Altro successo per la Svezia a Oberhof. Dopo la tripletta di ieri nella sprint a tecnica classica, Frida Karlsson vince la mass start 20 km valida per la Coppa del Mondo 2023/24 femminile di sci di fondo. La svedese, seconda posizionata nella sprint, mette in fila la tedesca Katharina Hennig e la finlandese Kerttu Niskanen a completare il podio. Quarto posto per l’altra tedesca Carl davanti alla vincitrice di ieri Svahn. Chiude sesta la leader della classifica generale Jessica Diggins. Buona prova per i colori azzurri, con Caterina Ganz migliore classificata in 17esima posizione, davanti ad Anna Comarella. Più indietro la figlia d’arte Martina Di Centa, 40esima.