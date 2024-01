Lecce-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Giorgio Billone 4

Alla vigilia di Lecce-Juventus ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa: rivedi di seguito tutte le sue parole nel video. Il tecnico bianconero ha presentato i temi della vigilia, rispondendo alle domande dei cronisti riuniti per chiedergli della trasferta del Via del Mare ma anche delle tante polemiche in settimana per le sue parole. Ecco di seguito il video in questione.