Sci, Dominik Paris terzo nella discesa di Kitzbuhel: “Giornata da sogno, ma Sarrazin va alla grande”

Dominik Paris ha chiuso al terzo posto la seconda discesa libera di Kitzbuhel, alle spalle dei due dominatori della stagione Cyprien Sarrazin e Marco Odermatt. Un risultato importante anche a livello statistico, visto che per il 34enne azzurro si tratta del sesto podio in carriera in discesa sull’iconica Streif. Numeri raggiunti prima d’ora solo da altri tre sciatori nella storia e che rendono l’idea del livello tenuto da Paris nel corso degli anni. “Oggi è stata una giornata da sogno, una gara magnifica finalmente in condizioni veramente invernali – ha spiegato l’azzurro dopo la sua prova – Adesso Sarrazin va davvero alla grande, anche Odermatt ho visto che non era contento perchè pensava di aver fatto una grande gara. Vuole vincere sempre, proprio come me. Ho fatto qualche errore nella parte alta, ma nel complesso ho fatto una grande gara.”

Spazio anche alle parole di Mattia Casse, che torna a sorridere con il tredicesimo posto: “Potevo limare qualche decimo, ma l’importante era tornare subito a fare una buona prestazione perchè non è stato facile digerire la delusione di venerdì”. Dopo il secondo posto nella prima discesa, qualche difficoltà in più per Florian Schieder: “Una top-10 sarebbe stata un buon risultato – spiega – Putroppo ho perso la linee nelle curve dopo la Mausfalle dove ho saltato davvero tanto. Nella parte bassa ho sciato bene.”