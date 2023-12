Start list slalom maschile Madonna di Campiglio 2023: due italiani al via, comanda Noel

La start list della seconda manche dello slalom maschile di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino. Sul Canalone Miramonti si preannuncia grande spettacolo a partire dalle ore 20:45, quando i primi 30 della prima manche scenderanno in ordine inverso sulla mitica “3Tre” per decretare la classifica finale di questo classico appuntamento pre-natalizio. A metà gara davanti a tutti c’è il francese Clement Noel, che quindi partirà per ultimo preceduto dal norvegese Timon Haugan e dallo svizzero Loic Meillard. In casa Italia il migliore dopo la prima manche è Alex Vinatzer, tredicesimo a meno di un secondo dalla vetta. Qualificato anche Stefano Gross, che sarà il primo a partire dal cancelletto avendo chiuso con il trentesimo tempo. Di seguito la start list completa.

SEGUI LA GARA IN DIRETTA

DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

La start list della seconda manche

1 GROSS Stefano ITA +1.94 (30)

2 DESGRIPPES Hugo FRA +1.91 (29)

3 ROCHAT Marc SUI +1.84 (27)

4 MARCHANT Armand BEL +1.84 (27)

5 NEF Tanguy SUI +1.83 (26)

6 RASCHNER Dominik AUT +1.81 (25)

7 READ Erik CAN +1.80 (24)

8 AERNI Luca SUI +1.70 (22)

9 RODES Istok CRO +1.70 (22)

10 STROLZ Johannes AUT +1.55 (21)

11 MATT Michael AUT +1.54 (20)

12 GSTREIN Fabio AUT +1.43 (19)

13 HOLZMANN Sebastian GER +1.34 (18)

14 TREMMEL Anton GER +1.18 (17)

15 GINNIS AJ GRE +1.01 (16)

16 RYDING Dave GBR +0.98 (15)

17 STRASSER Linus GER +0.97 (14)

18 VINATZER Alex ITA +0.91 (13)

19 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.88 (12)

20 ZENHAEUSERN Ramon SUI +0.78 (11)

21 MCGRATH Atle Lie NOR +0.69 (10)

22 FELLER Manuel AUT +0.68 (9)

23 ZUBCIC Filip CRO +0.57 (8)

24 STEEN OLSEN Alexander NOR +0.55 (7)

25 SCHWARZ Marco AUT +0.50 (6)

26 YULE Daniel SUI +0.47 (5)

27 POPOV Albert BUL +0.42 (4)

28 MEILLARD Loic SUI +0.37 (2)

29 HAUGAN Timon NOR +0.37 (2)

30 NOEL Clement FRA 47.96 (1)