Inter, si ferma anche Dimarco: risentimento muscolare all’adduttore della coscia

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo l’infortunio di Lautaro Martinez, che salterà le prossime due gare contro Lecce e Genoa, si è fermato anche Federico Dimarco. A renderlo noto è la società nerazzurra, tramite un comunicato sul proprio sito. “Federico Dimarco si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’esterno nerazzurro risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra” si legge. Ancora presto per stabilire con precisione dei tempi di recupero, tanto che la nota conclude: “Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni“.