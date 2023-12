Slalom maschile Madonna di Campiglio 2023 in tv: data, orario, canale e diretta streaming

Quando e come seguire lo slalom maschile di Madonna di Campiglio 2023, gara valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica pista ‘3-Tre’ va in scena il secondo appuntamento della stagione tra i pali stretti. Il contingente tricolore potrà contare sulla presenza di sette azzurri: Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. L’ultimo podio tricolore risale al 2020, quando Vinatzer fu capace di issarsi al terzo posto, lo stesso agguantato da Gross quatto anni prima. L’ultimo successo di uno sciatore azzurro, invece, risale al 2005 grazie a Giorgio Rocca.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: TAPPE E LOCALITÀ

Lo slalom maschile di Madonna di Campiglio 2023 è in programma nella giornata di domani (venerdì 22 dicembre). La prima manche scatterà alle ore 17.45 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 20.45. La diretta televisiva è affidata a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) e a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Discovery +, Sky Go, NOW e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la tappa italiana di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.