Formazioni ufficiali Salernitana-Milan, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. Rientra Calabria dalla squalifica, ma c’è ancora emergenza infortuni tra i rossoneri. Assente Musah, così come Okafor. Pobega si è operato e resterà fuori diversi mesi. Inzaghi medita qualche cambio per uscire dalla crisi. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di venerdì 22 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-MILAN

SALERNITANA: Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradarić; Coulibaly, Kastanos, Łęgowski; Candreva, Dia; Tchaouna

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão