Australian Open 2024, Kostyuk: “E’ il 697° giorno di guerra e lo sport continua a promuovere un paese omicida”

Dopo la sua vittoria agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024 contro la russa Timofeeva, Marta Kostyuk è tornata a parlare della guerra in Ucraina. Nel mirino della giovane, in particolare, un post pubblicato su Instagram dallo US Open in cui compare la bandiera russa della sua avversaria. “Oggi è il 697° giorno di guerra e lo sport continua a promuovere un paese omicida e che usa i suoi atleti come parte della propaganda – ha scritto Kostyuk, lanciando poi un appello – Basta utilizzare il campo da tennis per promuovere la ‘pace russa’“.