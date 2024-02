Slalom maschile Chamonix 2024, start list seconda manche: tre italiani al via

La start list della seconda manche dello slalom maschile di Chamonix 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’uomo da battere è Clement Noel, autore del miglior tempo nella prima manche, ma regna l’equilibrio in top 20 con distacchi minimi. Tre gli azzurri ai nastri di partenza: Tommaso Sala, Alex Vinatzer e Stefano Gross. Appuntamento alle ore 12:30 per una nuova spettacolare manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.

