Ciclismo su pista, Nations Cup Adelaide 2024: Viviani/Scartezzini settimi nella madison

Cala il sipario sulla tappa di Nations Cup 2024 di ciclismo su pista di scena ad Adelaide, in Australia. Nessun risultato di spicco per l’Italia nella giornata conclusiva nonostante le quattro finali in programma. Il miglior risultato l’hanno ottenuto Elia Viviani e Michele Scartezzini nella madison, chiudendo in settima posizione. A trionfare sono stati i neozelandesi Gate/Stewart, capaci di precedere i tedeschi Kluge/Reinhardt (secondi) e i britannici Tarling/Wood (terzi).

Solo sedicesima nell’omnium femminile Martina Fidanza, mai davvero in lotta per un piazzamento di vertice. La vittoria è andata sempre alla Nuova Zelanda con Ally Wollaston, che ha condiviso il podio con la britannica Katie Archibald e la statunitense Jennifer Valente. Undicesimo posto per Miriam Vece nel keirin, dove si è imposta la giapponese Mina Sato davanti alla britannica Katy Marchant e alla canadese Lauriane Genst. Infine, nessun azzurro ai nastri di partenza nello sprint maschile, dove ad avere la meglio è stato il giapponese Kaiya Sato: battuti i beniamini di casa Matthew Richardson e Matthew Glaetzer.