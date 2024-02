LIVE – Slalom maschile Chamonix 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale dello slalom maschile di Chamonix 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono sette gli azzurri scelti per prendere parte alla settima gara stagionale tra i pali stretti nella località francese: Filippo Della Vite, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Alex Vinatzer. L’uomo del momento è il tedesco Linus Strasser, che si è aggiudicato le ultime due prove andate in scena tra Kitzbuehel e Schladming. Sarà duello con l’austriaco Manuel Feller, in grande forma altrettanto e leader della classifica di specialità. Non manca la concorrenza. Da tenere d’occhio su tutti i norvegesi Timon Haugan, Henrik Kristoffersen e Alexander Steen Olsen, il padrone di casa Clement Noel, il croato Filip Zubcic, il greco AJ Ginnis, gli elvetici Loic Meillard e Daniel Yule e lo svedese Kristoffer Jacobsen. Sportface.it seguirà lo slalom maschile di Chamonix 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche prenderà il via alle ore 09.30 mentre la seconda manche scatterà alle ore 12.30.

SLALOM MASCHILE CHAMONIX 2024 (DIRETTA)

10.39 – Lontanissimo dai primi 30 Simon Maurberger, 42° a 2’61”.

10.30 – Dopo Kastlunger è ufficialmente fuori anche Razzoli. Non rischia invece Gross.

10.19 – Potrebbe farcela invece Stefano Gross, 23° a 1’65”.

10.17 – Fatica anche Giuliano Razzoli, il cui ritorno alle gare non va come sperato. Davanti al connazionale Kastlunger di 2 centesimi, anche per lui la seconda manche sembra un miraggio.

10.14 – Giornata no per Tobias Kastlunger: ritardo di 2’16” e qualificazione pressoché impossibile.

10.13 – Va fuori il croato Rodes; ora tre italiani di fila.

10.12 – Strolz chiude alle spalle di Vinatzer (20°). Il distacco di 1’57” potrebbe bastare per qualificarsi.

10.11 – Niente da fare per Foss-Solevaag, che verosimilmente non sarà al via della seconda manche.

10.10 – Buona prova del francese Amiez, a poco meno di 2 decimi dalla top 10.

10.07 – Sia Aerni che Kolega riescono a stare davanti a Vinatzer.

10.04 – Anche Pertl s’inserisce tra i primi 15. Tra Haugan (secondo) e Gstrein (quindicesimo) il gap e di appena 1.05 secondi.

10.01 – Miglior tempo nella parte alta per l’austriaco Raschner, che a sorpresa si prende la sesta posizione.

10.00 – Esce di scena il tedesco Holzmann.

9.59 – Vinatzer conclude quindicesimo a 1’47”.

9.58 – Fuori dai primi 15 anche l’austriaco Matt; ora tocca al secondo azzurro, Alex Vinatzer.

9.57 – Popov riesce a inserirsi in top 10; solo 16° invece Ginnis.

9.54 – Si riparte dopo una piccola pausa. Un secondo e mezzo di ritardo per Zubcic, solo quattordicesimo.

9.51 – Lontani dalle posizioni di vertice Jakobsen (decimo) e Gstrein (dodicesimo).

9.48 – Bravo McGrath: quarta posizione a 65 centesimi.

9.46 – 98 centesimi di ritardo per Zenhaeusern. Fatica invece Ryding, penultimo.

9.43 – Indietro Steen Olsen, penultimo a +1.34

9.42 – Anche Rochat nel gruppone racchiuso in un secondo. L’elvetico è settimo.

9.40 – Rimpianto Tommaso Sala. Chiude quinto a 94 centesimi, ma compromette la manche con un errore evitabile.

9.38 – Haugan impensierisce Noel, ma deve accontentarsi della seconda piazza a 23 centesimi.

9.37 – Ultima piazza per Yule, staccato di quasi 2 secondi. Kristoffersen è invece quarto a 94 centesimi.

9.35 – 71 centesimi di ritardo per Meillard. Superiore al secondo invece il distacco di Strasser.

9.33 – Fa meglio il francese Noel, al comando per 4 decimi.

9.32 – 47.49 il tempo dell’austriaco.

9.31 – Il primo atleta a scendere è Manuel Feller.

9.30 – Si parte, buon divertimento!

9.25 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dello slalom maschile di Chamonix. Tra poco prenderà il via la prima manche.