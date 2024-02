Roma, De Rossi: “Angelino e Baldanzi porteranno qualità. Renato Sanches convocato, Smalling no”

“Angelino e Baldanzi? I nuovi acquisti porteranno qualità, nel posizionamento senza palla e nel calcio. Mi piace molto questo. Poi è ovvio che l’inserimento dopo tre giorni è quello che è”. Lo ha detto Daniele De Rossi alla vigilia della partita con il Cagliari in conferenza stampa. Parlando poi delle condizioni di Sanches e Smalling ha precisato come “Renato sta meglio e sarà convocato già domani”, mentre per Chris “abbiamo fatto carichi di lavoro diversi ma potrebbe tornare con l’Inter o il Feyernoord”.

Sull’abbondanza a centrocampo ha invece aggiunto: “E’ un bene avere giocatori bravi e poter ruotare i calciatori è un vantaggio per me, le squadre che raggiungono gli obiettivi sono quelle che non hanno solo undici giocatori forti”. Infine su Dybala: “Lui ha una lettura della giocata e un talento diverso, quindi se si abbassa a prendere la palla qualcuno deve riempire lo spazio. Quando invece sta negli ultimi venti metri può fare come vuole. Io ho giocato venti anni con Totti e nessuno gli diceva dove posizionarsi. Quando aveva la palla sapevamo di doverci buttare negli spazi perché poi la palla sarebbe arrivata”.

Su Ranieri: “Con lui ho passato forse i due momenti più emozionanti della mia storia qui a Roma: l’anno dello scudetto non vinto per poco e gli ultimi mesi, accompagnandoci a vicenda alla porta salutando la squadra del nostro cuore. Passare questi momenti accanto a lui è stato un bel guadagno, ha un’intelligenza acuta ed esci sempre arricchito da una chiacchierata con lui. Mi farà piacere rivederlo e batterlo: al di là del rispetto che ho per lui come allenatore, ho un affetto vero per l’uomo”.