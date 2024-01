Slalom maschile Adelboden 2024, risultati e classifica: Feller di un soffio su McGrath, chiude 7° Sala

In uno slalom maschile orfano di Marco Schwarz dopo la lesione del crociato che ha posto fine alla sua stagione, ad Adelboden a trionfare è Manuel Feller. Secondo successo per l’austriaco dopo la prova casalinga di Gurgl, questa volta ponendo fine ai sogni di gloria dei beniamini di casa Alexander Steen Olsen e Atle Lie McGrath, rispettivamente primo e secondo dopo la prima manche. McGrath viene beffato per solamente due centesimi da Feller, mentre Steen Olsen esce di scena e regala la vittoria all’austriaco. Sul terzo gradino del podio ci sale con il pettorale n°35 Dominik Raschner, che guadagna ben tredici posizioni.

Sfuma il primo podio in carriera, ma resta una più che ottima giornata per Tommaso Sala, che dopo la terza posizione della prima manche chiude 7° conquistando anche i primi punti in classifica generale della sua annata di Coppa del Mondo. Una gara che può rappresentare un nuovo inizio per il 28enne azzurro dopo l’infortunio patito pochi mesi fa durante la preparazione. Buona prestazione anche da parte di Tobias Kastlunger, che fa registrare un 9 e riesce a centrare un piazzamento in top-20 con la 16esima piazza. Brutta seconda manche invece per Stefano Gross, che perde anche qualche posizione rispetto alla prima prova odierna e chiude 27°.

CLASSIFICA GENERALE

RISULTATI PRIMA MANCHE

CLASSIFICA FINALE

1 FELLER Manuel AUT 1:52.62

2 MCGRATH Atle Lie NOR 1:52.64 +0.02

3 RASCHNER Dominik AUT 1:52.85 +0.23

4 STRASSER Linus GER 1:52.92 +0.30

5 ROCHAT Marc SUI 1:53.06 +0.44

6 KOLEGA Samuel CRO 1:53.11 +0.49

7 SALA Tommaso ITA 1:53.14 +0.52

8 AERNI Luca SUI 1:53.26 +0.64

9 HAUGAN Timon NOR +0.69

10 YULE Daniel SUI 1:53.48 +0.86

16 KASTLUNGER Tobias ITA 1:54.40 +1.78

27 GROSS Stefano ITA 1:55.82 +3.20