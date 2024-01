Sci alpino, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: la classifica generale aggiornata dopo slalom Adelboden

La classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023/2024 aggiornata dopo lo slalom di Adelboden. Cambia poco, anzi nulla nelle prime posizioni, con Odermatt che ovviamente non ha preso parte alla prova odierna, così come Kilde, e Schwarz che ha terminato la sua stagione causa infortunio. Sale in quarta posizione Manuel Feller dopo il successo di quest’oggi. Primi punti per Stefano Gross ma soprattuto per Tommaso Sala, così come guadagna posizioni Kastlunger. Di seguito ecco la classifica.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Marco Odermatt (SUI) 736 Marco Schwarz (AUT) 464 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 320 Manuel Feller (AUT) 284 Filip Zubcic (CRO) 258 Henrik Kristoffersen (NOR) 228 Vincent Kriechmayr (AUT) 227 Atle Lie McGrath (NOR) 210 Cyprien Sarrazin (FRA) 200 James Crawford (CAN) 192

GLI ITALIANI

18. Mattia Casse (ITA) 130

20. Dominik Paris (ITA) 124

36. Alex Vinatzer (ITA) 78

38. Giovanni Borsotti (ITA) 72

52. Florian Schieder (ITA) 48

62. Guglielmo Bosca (ITA) 39

62. Luca De Aliprandini (ITA) 39

67. Tommaso Sala (ITA) 36

68. Tobias Kastlunger (ITA) 35

71. Christof Innerhofer (ITA) 34

88. Filippo Della Vite (ITA) 20

94. Pietro Zazzi (ITA) 15

105. Hannes Zingerle (ITA) 9

121. Stefano Gross (ITA) 4