Biathlon, staffetta maschile Oberhof 2024: Norvegia ancora dominante, primo podio per l’Italia

Tutto come da previsione o quasi nella staffetta maschile di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. Il forte quartetto norvegese fa sembrare tutto molto semplice e dopo una prima metà di gara in controllo con Stroemsheim e Laegreid, prende il largo in terza frazione con Tarjei Boe e poi con il fratello Johannes va a prendersi il terzo successo su tre in questa stagione.

La Germania resiste nelle prime due frazioni, poi Nawrath incappa in un disastroso poligono ma con la seconda piazza conquistata in casa arriva in ogni caso il miglior piazzamento stagionale dopo i due terzi posti di Ostersund e Hochfilzen. Rispetto alle due staffette precedenti – entrambe chiuse in seconda posizione – a crollare è la Francia che dopo aver iniziato alla grande con Claude ed essere riuscita a limitare i danni con Perrot, poi deve subire una giornata negativa da parte di Jacquelin, lento sugli sci e anche con molti errori al tiro.

C’è, quindi, una posizione sul podio libera per qualche outsider e ad approfittarne è una splendida Italia. Una gara in crescendo per la squadra azzurra, che ha chiuso la prima frazione in nona posizione con Zeni e la seconda in settima piazza con Bionaz, prima di un Hofer che anche approfittando dei tanti errori altrui è riuscito a riportarsi in corsa per salire sul podio. Giacomel entra in scena con 24″ da recuperare sulla Svezia, nella sua prima sessione di tiro commette un errore in più rispetto a Samuelsson, ma lo svedese combina un disastro con quattro errori nell’ultimo poligono che aprono la strada al primo podio stagionale per gli Azzurri.

CLASSIFICA FINALE

1. Norvegia 1:17.34.2

2. Germania +2:01.9

3. ITALIA +2.50.5

4. Svezia +3:37.9

5. Svizzera +3.42.6

6. Repubblica Ceca +3.48.1

7. Francia +3.58.6

8. Slovenia +4:31.7

9. Finlandia +5.19.4

10. Austria +5:26.9