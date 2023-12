Slalom femminile Courchevel 2023, risultati e classifica seconda manche: Vlhova batte Shiffrin, Truppe a podio

Petra Vlhova vince lo slalom di Courchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023/2024. Neve più solida e compatta e meno scivolosa rispetto alla prima manche, grazie a una fioccata consistente poco prima dell’inizio della manche. 30ª vittoria in carriera per la slovacca, che fa segnare il miglior tempo di manche e chiude in 1:48.14 complessivo con 24 centesimi di vantaggio su Shiffrin. Podio numero 145 in Coppa del mondo per l’americana, che oggi si è dimostrata inferiore nella scontro a due con la 28enne oro olimpico a Pechino 2022. Dopo le prime due distacchi abissali con Truppe, che centra il quarto podio in carriera grazie all’errore di Liensberger, a 2.06 dalla vetta. Quarto posto per Gallhuber, a 2.62, davanti a Moltzan, a 2.65. Michelle Gisin continua a disputare tutte le gare di ogni specialità ed è sesta a 2.95. La norvegese Lysdahl conferma la grande crescita delle ultime settimane e centra un piazzamento in top ten chiudendo in 7ª posizione, risalendo di 10 posti, a 3.01 dalla vetta. Bene anche le austriache Gritsch e Huber, che fanno segnare lo stesso tempo e sono appaiate all’11° posto, rispettivamente 13 e 12 posizioni recuperate, con 3.46 di ritardo. Primi punti in questa stagione per la svizzera Stoffel, che recupera 14 posizioni, terzo tempo di manche, ed è 16ª a 3.69. Rimonta di giornata per Stjernesund, che risale di 15 posizioni e chiude 13ª a 3.59 da Vlhova. Disastro Marta Rossetti. L’azzurra inforca alla prima porta dopo aver perso il bastoncino sinistro in partenza. Fuori anche Bucik, Ljutic e Hector, primo zero stagionale per la svedese.

CLASSIFICA GENERALE

1. Vlhova 1:48.14

2. Shiffrin 1:48.38

3. Truppe 1:50.20

4. Gallhuber 1:50.76

5. Moltzan 1:50.78

6. Gisin 1:51.09

7. Lysdahl 1:51.15

8. Holtmann 1:51.40

8. Popovic 1:51.40

10. Slokar 1:51.52

DNF. Rossetti