Volley, Challenge Cup: Monza piega Panathinaikos per 3-0

Monza batte il Panathinaikos per 3-0 nella partita valida per il ritorno degli ottavi di Challenge Cup, dopo una performance ottima. Nel primo set, i padroni di casa conquistano un ampio vantaggio in breve tempo e la squadra greca è costretta all’inseguimento, senza trovare però modo di avvicinarsi. Il primo parziale va dunque nelle mani di Monza per 25-15. Il secondo set regala invece più emozioni e il Panathinaikos sembra riuscire a entrare in partita e mette in difficoltà i monzesi. Inizia così un duello punto a punto tra le due squadre, che vede Monza trionfare per 27-25. Infine, il terzo set è molto simile al primo, con Monza che vola verso la vittoria e conquista il set in 25-18, davanti a un Panathinaikos in seria difficoltà.