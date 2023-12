Coppa del mondo sci alpino femminile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo slalom Courchevel

Petra Vlhova vince il quarto slalom stagionale a Courchevel. La slovacca batte nel testa a testa Mikaela Shiffrin di 24 centesimi. Vittoria numero trenta per Vlhova, che nella generale scavalca Gut e Goggia e si issa al terzo posto nella generale. Shiffrin allunga su Brignone, assente oggi in una disciplina non propriamente sua. Continua la risalita di Gisin, che ancora non ha saltato una gara ed è settima a 243 punti dopo il sesto posto di oggi. Occasione sprecata da Rossetti, che ha inforcato a inizio seconda manche.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 700 Federica Brignone ITA 557 Petra Vlhova SVK 491 Lara Gut-Behrami SUI 429 Sofia Goggia ITA 396 Sara Hector SWE 296 Michelle Gisin 243 Cornelia Huetter AUT 240 Marta Bassino ITA 191 Lena Duerr GER 190

LE ALTRE ITALIANE

39. Laura Pirovano ITA 72

48. Marta Rossetti ITA 45

55. Martina Peterlini ITA 36

57. Roberta Melesi ITA 35

67. Nicol Delago ITA 23

68. Lara Della Mea ITA 21

82. Elisa Platino ITA 11

84. Nadia Delago ITA 10

91. Teresa Runggaldier ITA 7

100. Asja Zenere ITA 3