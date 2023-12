Sci, Goggia dopo il gigante di Tremblant: “Soddisfatta di questo weekend in Canada”

Dopo il decimo posto di oggi nello slalom gigante di Tremblant e il settimo in quello di ieri, il bilancio di questa due giorni in Canada è positivo per Sofia Goggia. La bergamasca infatti conferma questa sensazione: “Facendo un bilancio della trasferta sono soddisfatta. Oggi forse non sono partita nella prima manche con un atteggiamento aggressivo e nella seconda non ho visto un dosso che mi ha rimbalzata, da lì in poi ho rallentato parecchio“.