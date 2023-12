Pagelle Napoli-Inter 0-3: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Inter, incontro valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I nerazzurri espugnano il Maradona calando il tris e rispondono alla Juventus, conservando il primo posto in classifica. Prova di forza della squadra di Inzaghi, che travolge il Napoli grazie alle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram. L’Inter torna così a vincere dopo i pareggi contro Juventus e Benfica e ottiene il dodicesimo risultato utile consecutivo, contando tutte le competizioni. I ragazzi di Mazzarri invece vanificano la bella vittoria di Bergamo e subiscono il secondo ko di fila dopo quello del Bernabeu. Ciò che ribadisce però il match del Maradona, come se ce ne fosse ulteriore bisogno, è che la lotta scudetto sarà tra Inter e Juventus.

HIGHLIGHTS E GOL (VIDEO)

LE PAGELLE E I VOTI

NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Ostigard 5, Natan 5 (42′ st Zerbin sv); Anguissa 5.5, Lobotka 6 (30′ st Zielinski 6), Elmas 6 (30′ st Lindstrom 6); Politano 6 (23′ st Raspadori 6), Osimhen 5, Kvaratskhelia 5.5.

A disposizione: Idasiak, Gollini, Demme, Juan Jesus, Simeone, Cajuste, Gaetano.

Allenatore: Mazzarri 5.

INTER: Sommer 7.5; Darmian 6.5 (41′ st Bisseck sv), de Vrij 6 (18′ pt Carlos Augusto 6.5), Acerbi 7; Dumfries 6 (32′ st Cuadrado 7), Barella 8, Çalhanoğlu 7, Mkhitaryan 6.5 (32′ st Frattesi 6.5), Dimarco 6; Thuram 7 (41′ st Arnautovic), Lautaro 6.5.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Asllani, Agoume, Stabile, Sanchez.

Allenatore: Inzaghi 7.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 5.5

RETI: 44′ pt Calhanoglu, 17′ st Barella, 40′ st Thuram.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Mkhitaryan, Elmas, Rrahmani, Darmian, Thuram.

Angoli: 6-4.

Recupero: 3′ pt, 3′ st