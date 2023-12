Inter, sì viaggiare: 10 vittorie nelle ultime 12 trasferte di Serie A. A Napoli Inzaghi si riprende la vetta

L’Inter batte il Napoli 3-0 al ‘Maradona’ e si riprende la vetta occupata per due notti dalla Juventus. Calhanoglu, Barella e Thuram mettono la firma su un risultato forse fin troppo pesante per quel che il campo ha mostrato, ma soprattutto confermano i numeri di una squadra che in trasferta sa esaltarsi. La formazione di Simone Inzaghi ha vinto ben dieci delle ultime 12 trasferte di Serie A e nel campionato in corso ha raccolto diciannove punti lontano dalle mura amiche, segnando sedici gol e subendone solo due. Discorso radicalmente diverso per un Napoli che in casa non vince da quattro partite e che al ‘Maradona’ ha collezionato solamente sette punti.

La serata di emozioni la apre la squadra di Mazzarri. Più precisamente Elmas che al 3′ conclude dalla distanza e costringe Sommer all’intervento per togliere la palla dall’incrocio. Dopo un gol tolto a Thuram per fuorigioco e un cambio obbligato in casa Inter (Carlos Augusto per De Vrij) è ancora Elmas ad affacciarsi in zona gol con un tiro di prima intenzione che testa i riflessi del portiere nerazzurro. Napoli e Inter sono le due squadre che in questo campionato hanno toccato più palloni in area avversaria (414 vs 400), ma sono anche quelle che hanno effettuato più tiri (233 vs 212). E infatti per l’occasione le chance migliori arrivano proprio dalla lunga distanza. Al 36′ Politano rientra sul mancino e lascia partire un sinistro potentissimo che si stampa sulla traversa. Al 44′ ancora Politano: conclusione a giro e palla alta.

Proprio quando il Napoli sembra voler fare le prove generali per il gol, l’Inter colpisce. E lo fa con un destro in controbalzo da fuori area di Hakan Calhanoglu che sfrutta uno scarico di Dumfries e sorprende Meret. Nel secondo tempo il copione è simile. Il Napoli va vicino al gol con Kvaratskhelia ma trova un super Sommer. E l’Inter alla prima chance della ripresa colpisce ancora. Lautaro Martinez guida una ripartenza e dalla sinistra serve un pallone al centro per Barella che si incunea tra Natan e Ostigard e batte a rete. Il Napoli ha bisogno di un episodio per riaprire tutto, ma nella ricerca del gol della speranza, concede tanto ai nerazzurri. L’Inter sfiora il tris con Lautaro, poi rischia su un colpo di testa di Osimhen terminato a lato. Il 3-0 è comunque solo rimandato. All’85’ Dumfries effettua un cross forte al centro, Thuram appoggia alle spalle del portiere e realizza la sua quinta rete in campionato.