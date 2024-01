Europei pattinaggio di velocità 2024, Marchetto: “Ad Heerenveen per dare il 100%”

Il 2024 di pattinaggio di velocità si apre in Olanda. La Nazionale italiana di pista lunga è pronta a vivere l’esperienza degli Europei di Heerenveen, in programma sul ghiaccio della Thialf dal 5 al 7 gennaio. Dopo un’ottima prima parte di stagione, con dieci podi in Coppa del Mondo, il direttore tecnico Maurizio Marchetto si è detto fiducioso: “Dopo le tappe di Coppa del Mondo abbiamo ripreso gli allenamenti e siamo tornati a caricare in vista di questa seconda parte di stagione che inizia forte e non conosce pause; ora dobbiamo smaltire quel lavoro ma a Heerenveen siamo intenzionati a dare il 100% – spiega il d.t. azzurro al sito FISG -. Saremo presenti in tutte le distanze ad eccezione della Team Sprint. Sui 5000 abbiamo fatto sin qui molto bene e conosciamo anche le potenzialità di Giovannini nella mass start. Nel Team Pursuit ci scontreremo contro i fortissimi olandesi e norvegesi ma vogliamo farci valere. Lorello e Trentini stanno mostrando cose buone sui 1500 metri e sappiamo anche cosa può dare Bosa nelle distanze sprint. Da Pergher ci aspettiamo un buon 500 mentre Lollobrigida deve pensare a proseguire il suo percorso di reinserimento sebbene, come da sua natura, abbia grande voglia di competere e andare forte“.

Questi gli azzurri convocati da Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi: Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).