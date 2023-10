Sci, Coppa del Mondo: convocati 10 azzurri per la doppia discesa di Zermatt/Cervinia

Ufficializzate le convocazioni azzurre in vista della doppia discesa maschile di sci per lo SpeedOpening di Zermatt/Cervinia, in programma sabato 11 e domenica 12 novembre. Un appuntamento inedito per la Coppa del mondo perché si tratta della prima gara transfrontaliera della storia, con partenza sul versante svizzero dalla Gobba di Rollin a quota 3720 metri e arrivo a Laghi Cime Bianche a quota 2840 metri. Al via delle prove in programma da mercoledì 8 a venerdì 10 novembre ci saranno 10 azzurri: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. L’Italia può schierare in gara fino a un massimo di otto atleti.