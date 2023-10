Cremonese-Cittadella oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Coppa Italia 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Cittadella, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Allo Zini Stroppa vuole continuare il buon periodo dei suoi portando la Cremonese avanti in Coppa Italia per sognare lo stesso percorso dello scorso anno, quando con Ballardini si arrivò fino alla semifinale. Davanti un Cittadella che vuole rovinare la festa e che fuori casa ha sempre dimostrato di essere un avversario ostico. Si parte alle 15.00 di martedì 31 ottobre con la diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.

SEGUI LA DIRETTA